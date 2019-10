Lebensmittelskandal : Ämter wussten von Wurstskandal

Schon Anfang August war ein erster Verdacht gegen die Wurstfirma Wilke gemeldet worden, erst sieben Wochen später folgte die Schließung. Auch von einer Rückrufaktion im April ist die Rede.

Beim Skandal um die hessische Wurstfirma Wilke verdichten sich die Hinweise auf ein Versagen der Behörden in Hessen. So hat das Wiesbadener Verbraucherministerium schon am 12. August erfahren, dass Wilke-Waren „im Verdacht stehen“, unter bestimmten Umständen tödliche Listerien-Erreger zu enthalten. Das hatte das Berliner Robert-Koch-Institut der Behörde mitgeteilt. Aber erst am 20. August leitete das Ministerium diese Informationen an den zuständigen Landkreis Waldeck-Frankenberg weiter, nach immer neuen Gesprächen und drei Telefonkonferenzen wurde erst am 2. Oktober die Schließung des Unternehmens durchgesetzt – es dauerte also sieben Wochen, bis Konsequenzen gezogen wurden.