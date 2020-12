Verfahren nach Betrugs-Software : Fast Hälfte der Diesel-Einzelklagen gegen VW mit Vergleich beendet

Wolfsburg/Karlsruhe In über 25.000 Fällen konnte sich VW mit Einzelklägern bereits einigen. Weiteren 15.000 liege ein Angebot vor. Dieses anzunehmen kann für die Betroffenen einen entscheidenden Vorteil haben.

Die Schadenersatz-Zahlungen des VW-Konzerns an rund 55.000 einzelne Dieselkläger sind zum Jahreswechsel in knapp der Hälfte aller Fälle abgewickelt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Unternehmen erfuhr, wurden in den separaten Verfahren außerhalb des großen Mustervergleichs inzwischen „insgesamt über 25.000“ Vereinbarungen geschlossen. In diesen Fällen sei die Auszahlung schon beendet oder laufe derzeit.