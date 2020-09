Mehr als eine schwere Rezession : Wirtschaft erreicht erst 2021/2022 wieder altes Niveau

Dutzende Flieger parken am Flughafen Düsseldorf: das Sinnbild der Wirtschaftskrise. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnet für 2020 mit einem Konjunktureinbruch von 6,25 Prozent und 500.000 Arbeitslosen zusätzlich - wenn es keinen zweiten Lockdown gibt. Nächstes Jahr soll die Wirtschaft wieder um 4,5 Prozent wachsen.

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirtschaft schwer getroffen, doch nun geht es schneller aufwärts als im Frühjahr erwartet. nach der aktuellen Konjunkturprognose des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) schrumpft das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 6,25 Prozent. Für 2021 rechnen die Forscher mit einem Wachstum von 4,5 Prozent. Voraussetzung: Es kommt zu keinem zweiten Lockdown. „Glücklicherweise hat die Wirtschaft im Sommer dank niedriger Fallzahlen wieder aufholen können“, sagt IW-Direktor Michael Hüther. „Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, werden wir zum Jahreswechsel 2021/2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben.“

In diesem Jahr sind die Bremsspuren tief, vor allem am Arbeitsmarkt: „Die Pandemie trifft den deutschen Arbeitsmarkt mit deutlich mehr Wucht als die Finanzkrise 2009“, schreiben die Forscher. Zwar sorge die Kurzarbeit dafür, dass Betriebe nicht allzu viele Mitarbeiter entlassen müssen, dennoch werde die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr um 350.000 sinken. Arbeitssuchende kaum noch Jobs, folglich erwarten die Forscher 500.000 Arbeitslose mehr als im Vorjahr, ihre Zahl steigt auf 2,8 Millionen.