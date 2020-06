Finanzdienstleister vor Insolvenz : Wirecard-Vorstand will Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten

Aschheim Der nach einem massiven Bilanzskandal ums Überleben kämpfende Zahlungsabwickler Wirecard setzt trotz des Insolvenzantrags auf eine Fortführung des Geschäfts. „Der Vorstand ist der Meinung, dass eine Fortführung im besten Interesse der Gläubiger ist.“

Das teilte der Dax-Konzern am Samstag in Aschheim bei München mit. Der Vorstand hatte für die Wirecard AG am vergangenen Donnerstag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Prüfung, ob das Insolvenzverfahren eröffnet wird, dauert nach Angaben des Unternehmens an.