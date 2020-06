Aktienkurs bricht ein : Wirecard verschiebt Bilanz und will Strafanzeige erstatten

Aschheim Der Bilanzskandal um Wirecard nimmt kein Ende. Jetzt muss der Konzern abermals die Vorlage der Jahreszahlen verschieben - und sieht sich selbst als Opfer eines „gigantischen Betrugs“.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard kann wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegen. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY habe das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Aschheim bei München mit. Damit geht es um etwa ein Viertel der gesamten Bilanzsumme.