Wirecard-Skandal : Staatsanwalt prüft Strafanzeigen gegen Bafin-Beschäftigte

Das Wirecard-Logo ist am Hauptsitz des Zahlungsdienstleisters (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Frankfurt am Main Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main prüft mehrere Strafanzeigen gegen Beschäftigte der Finanzaufsichtsbehörde Bafin wegen mangelhafter Aufsicht der Münchner Zahlungsdienstleisters Wirecard und Insidergeschäften.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen prüfe die Strafanzeigen sowie zugängliche Informationen in den Medien, "um die Berechtigung der Vorwürfe gegen unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter auch in strafrechtlicher Hinsicht weiter untersuchen zu können", wie eine Sprecherin auf AFP-Anfrage am Montag mitteilte. Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet und soll jahrelang Bilanzen gefälscht haben.