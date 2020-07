Auf den Philippinen : Unterlagen von Ex-Wirecard-Manager Marsalek gefälscht

Wien Die Rätsel um den Aufenthaltsort des ehemaligen Wirecard-Vorstands Jan Marsalek werden immer größer. Die Einreisedaten auf den Philippinen sollen gefälscht sein. Wo der Flüchtige sich aufhält, ist unklar.

Die Daten, die die Einreise des Österreichers auf den Philippinen am 23. Juni und die Weiterreise nach China am nächsten Tag zu belegen schienen, seien gefälscht, sagte Justiz-Staatssekretär Menardo Guevarra am Samstag. Die Beamten der Einwanderungsbehörde, die die gefälschten Daten in die Systeme eingetragen hätten, seien von ihren Aufgaben entbunden worden und würden zur Rechenschaft gezogen. Der 40-jährige Marsalek ist auf der Flucht, nachdem Wirecard ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro enthüllt, ihn entlassen und Insolvenz angemeldet hat. Er war für das Asien-Geschäft von Wirecard zuständig, das im Zentrum des Bilanzskandals steht.