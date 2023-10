Wirecard-Prozess Früherer Aufsichtsrat greift Ex-Chef Braun scharf an

Braun hat in dem Prozess auch die Pflichtmitteilung vom 22. April 2020 gerechtfertigt. Sie habe den damaligen Stand in vertretbarer Weise wiedergegeben. Eichelmann sagte am Mittwoch, ihm gegenüber habe Braun diese Ansicht bereits seinerzeit geäußert. „Ich habe gesagt, nein, ich halte es nicht für vertretbar.“ Die Mitteilung sei „aus meiner Sicht falsch gewesen“. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung habe der Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz getagt. „Wir waren, ich sage mal, überrascht bis negativ berührt.“