Sonderprüfung durch KPMG eingeleitet : Wirecard geht nach Vorwürfen in Offensive

Frankfurt/M. Wirecard lässt seine Bilanzen von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer durchforsten. Damit will der Dax-Konzern die Vorwürfe der "Financial Times" (FT) aus der Welt schaffen, er habe falsche Angaben bei Töchtern im Ausland gemacht.

Die Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG werde unverzüglich beginnen und Wirecard gehe davon aus, dass die von der Zeitung genannten Vorwürfe der Bilanzfälschung umfassend aufgeklärt würden, teilte der Zahlunganbieter aus Aschheim bei München mit. "Ich bin überzeugt, dass durch die unabhängige Untersuchung das Vertrauen in unser erfolgreiches und stark wachsendes Geschäft gestärkt wird", fügte Vorstandschef Markus Braun hinzu. Die "FT" hatte vergangene Woche unter Berufung auf interne Dokumente von Wirecard berichtet, dass das Unternehmen bei Auslandstöchtern in Dubai und Irland Umsatz und Gewinn künstlich aufgebläht habe. Die Aktien waren daraufhin abgesackt. Am Montag gehörten die Titel mit einem Plus von 4,5 Prozent zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex.