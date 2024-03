Deal mit Richter? Wirecard-Chefbuchhalter will angeblich Geständnis ablegen

Der Dax-Konzern Wirecard war im Juni 2020 zusammengebrochen, als aufflog, dass auf Treuhandkonten in Asien 1,9 Milliarden Euro fehlten. Auf der Anklagebank sitzt neben Erffa und Bellenhaus der frühere Vorstandschef Markus Braun. Die Staatsanwaltschaft sieht das Trio als Bande an, die Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Betrug begangen habe. Die Anklage stützt sich unter anderem auf Angaben von Bellenhaus, der Wirecard-Statthalter in Dubai war. Braun und Erffa haben die Vorwürfe zurückgewiesen.