Wirecard-Bilanzskandal : SPD und FDP sehen Versäumnisse in Bayern

Berlin Der Wirecard-Skandal hätte nach Einschätzung mehrerer Parteien im Bundestag früher auffliegen können. Es habe „sehr werthaltige“ Meldungen an das Landeskriminalamt Bayern gegeben, sagt der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann unter Verweis auf die Sondersitzung des Finanzausschusses am Montag.

Die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU habe bereits Anfang 2019 zwei „werthaltige Meldungen" an das Landeskriminalamt Bayern übermittelt, sagte der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann am Dienstag. Dabei sei es auch um Vorstände des mittlerweile insolventen Zahlungsabwicklers aus dem Münchner Umland gegangen, die an merkwürdigen Transaktionen beteiligt gewesen seien. „Die viel gescholtene Einheit des Zolls hat 2019 offenbar die heiße Spur auf diesen Fall gehabt." Die Hinweise seien dann aber versandet und nicht weiterverfolgt worden von der Staatsanwaltschaft in Bayern.