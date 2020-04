Jahresauftakt im Rahmen der Erwartungen : Zahlungsdienstleister Wirecard bekräftigt Prognose

Frankfurt Trotz der Corona-Krise sieht sich der Zahlungsdienstleister Wirecard im Tagesgeschäft auf Kurs. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen verlaufen, sagte Firmenchef Markus Braun am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

Am Dienstag geriet der Aktienkurs des Unternehmens allerdings in arge Turbulenzen. Grund dafür ist, dass nach dem Abschluss einer Sonderprüfung zu gravierenden Bilanzfälschungsvorwürfen für viele Anleger zentrale Fragen offenbar unbeantwortet bleiben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG meldete in ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht zu den Geschäftsjahren 2016 bis 2018, dass wesentliche Unterlagen fehlten - hauptsächlich zum Geschäft mit Drittfirmen, die Zahlungen im Auftrag von Wirecard abwickeln. Deswegen konnten die KPMG-Prüfer auch nicht feststellen, ob den entsprechenden Buchungen auch reale Umsätze entsprechen. „Insofern liegt ein Untersuchungshemmnis vor“, heißt es in dem Papier. Explizit genannt werden in dem Bericht Zahlungen auf Treuhänderkonten in Höhe von einer Milliarde Euro, bei denen unklar blieb, ob sie tatsächlich von Wirecard-Geschäftspartnern stammten.