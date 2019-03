Entlastender Bericht veröffentlicht: Wirecard-Aktien steigen in Minuten um 25 Prozent

München/Frankfurt Nach wochenlang anhaltenden Manipulationsvorwürfen gegen den Zahlungsdienstleister Wirecard und erheblichen Kursverlusten an der Börse, hat ein entlastender Bericht am Dienstag für ein Kursfeuerwerk der Aktie gesorgt.

Wie Wirecard am Dienstag mitteilte, könnten sich einzelne Angestellte in Singapur "möglicherweise nach lokalem Recht strafbar gemacht haben". Beweise für Korruption oder Karussellgeschäfte zwischen Tochtergesellschaften zum Aufblähen der Bilanz hätten die externen Kontrolleure der Anwaltskanzlei Rajah & Tann hingegen nicht gefunden.

Zudem hätten Wirecard-Mitarbeiter in Singapur Entwürfe von Verträgen vorbereitet und im Namen der Gesellschaft unterschrieben, jedoch nicht abgeschlossen. Diese Vorgänge betrafen Vereinbarungen, denen "möglicherweise keine tatsächlichen Geschäftsvorgänge zu Grunde lagen". Mit Ausnahme einer Transaktion in Höhe von circa 63.000 Euro habe sich aber "keiner der Entwürfe in Buchungen niedergeschlagen oder zu Zu- oder Abflüssen bei Tochtergesellschaften geführt". Gegen die Mitarbeiter ermittle die Justiz in Singapur.