Konjunktur : Wiederaufstieg nach tiefstem Einbruch

Berlin Die deutsche Konjunktur hat sich nach dem größten Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Nachkriegszeit deutlich erholt. Doch der Aufschwung ist fragil: Alles hängt daran, einen zweiten Lockdown zu vermeiden.

Nach dem tiefsten Wachstumseinbruch der Nachkriegsgeschichte im zweiten Vierteljahr ist die deutsche Konjunktur im dritten Quartal des Jahres bereits wieder deutlich im Aufwind. Das signalisierte am Dienstag der vierte Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex in Folge, dem wichtigsten Frühindikator. Das Konjunkturbarometer stieg im August von 90,4 auf 92,6 Punkte, teilte das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mit. „Die deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Das Institut befragt monatlich die Einkaufsmanager einer repräsentativen Auswahl deutscher Unternehmen nach der aktuellen Geschäftslage und den Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate. Steigt das Ifo-Geschäftsklima drei Monate in Folge, gehen Ökonomen von einer eindeutigen Richtung der Konjunktur nach oben aus. Der Aufschwung ist jedoch fragil: Er wird sich nur dann mit Sicherheit fortsetzen, wenn es gelingt, in der Corona-Krise trotz wieder steigender Infektionszahlen einen zweiten flächendeckenden Lockdown mit Schul- und Geschäftsschließungen zu vermeiden. Über eine gemeinsame Strategie beraten die Ministerpräsidenten am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).