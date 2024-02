Pünktlich zu Beginn der Winterferien Wieder Streik bei Lufthansa Discover

Pünktlich zu den Winterferien in mehreren Bundesländern hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) einen Streik beim Lufthansa-Ferienflieger Discover angekündigt. Die Arbeitsniederlegung werde am Sonntag um 00.01 Uhr beginnen und bis Montag um 23.59 Uhr andauern, erklärte VC am Freitag. Damit reagiere das Discover-Personal auf die „anhaltende Weigerung“ des Unternehmens, „marktübliche Tarifverträge zu akzeptieren“.