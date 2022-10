Warenhauskonzern : Wieder Staatshilfe für Galeria?

Düsseldorf Insgesamt 680 Millionen Euro an Hilfen hat der Steuerzahler schon zur Verfügung gestellt. Weitere finanzielle Unterstützung wäre an entsprechende Auflagen geknüpft.

Die Not bei Galeria scheint wieder groß zu sein. Andernfalls hätte man jüngst nicht den bis 2024 laufenden Integrationstarifvertrag kündigen und das Ziel verkünden müssen, das Unternehmen nachhaltig zu stabilisieren. Das geht in Zeiten flauer Umsätze und beispielsweise gleichzeitig steil steigender Energiekosten nur über neue Geldquellen und immense Einsparungen an anderer Stelle. Vorstandschef Miguel Müllenbach spricht in einem Mitarbeiterbrief, aus dem dpa zitiert, von einer „erneut bedrohlichen Lage“. Der Ukraine-Krieg und die hohe Inflation hätten Galeria schwer getroffen und das Unternehmen bei seinen zunächst vielversprechenden Sanierungsbemühungen stark zurückgeworfen. Allein für Energie müsse das Unternehmen in den kommenden zwei Jahren über 150 Millionen Euro mehr aufwenden als bislang geplant. Außerdem schränkten sich die Menschen in ihrem Konsum auf das Nötigste ein.