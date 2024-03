Was Experten nach dem Kapitalmarkttag erwarten Wie tief kann die Bayer-Aktie noch fallen?

Das dürfte sich die Bayer-Spitze anders vorgestellt haben: Vom Kapitalmarkttag am 5. März sollte ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Anleger und auch Mitarbeiter sollten sehen, wie Bill Anderson und seine Crew das krängende Schiff wieder auf Kurs bringen. Doch Anderson überzeugte die Anleger nicht – im Gegenteil: Die Bayer-Aktie fiel am Dienstag um 7,6 Prozent auf 25,96 Euro, den tiefsten Stand seit mehr als 18 Jahren. Am Mittwoch machte sie nach einer günstigen Glyphosat-Entscheidung zwar einen Teil der Verluste wieder wett und erholte sich bis zum Abend auf 26,72 Euro doch die Anleger sind ernüchtert. „Der Turnaround von Bayer ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Mit der Kürzung der Dividende und dem DSO-Programm hat Bayer jetzt die ersten drastischen Schritte getan und ist in der richtigen Richtung unterwegs. Aber: Der Kapitalmarkttag hat die Erwartungen enttäuscht“, sagte Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment.