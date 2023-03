Schutzschirmverfahren Wie sich Peek & Cloppenburg selbst sanieren will

Trotzdem sollen alle Häuser erhalten bleiben; Maßnahmen zur erforderlichen Anpassung der Profitabilität und Rahmenbedingungen einzelner Standorte würden jedoch geprüft, heißt es. „Unser Fokus liegt jetzt klar auf unserem Kerngeschäft im stationären Einzelhandel und damit bei unseren Stores. Der Online-Bereich ist nach wie vor wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells, hier werden wir jedoch zurückhaltender agieren als noch in den Jahren zuvor“, kündigte Freude in einer Mitteilung des Unternehmens an. Genau das war in der Pandemie angekurbelt worden. Doch in Zeiten, in denen die Folgen des Ukraine-Krieges und die Sorgen über eigene finanzielle Belastungen den Menschen das Einkaufen vergällen, funktioniert auch das Internet-Geschäft nicht mehr wie früher. Dazu kommen hohe Energiekosten auch für die Unternehmen, Probleme in den Lieferketten, steigende Zinsen und höhere Personalkosten.