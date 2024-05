Schnelles Internet in NRW Mal ehrlich, brauche ich wirklich einen Glasfaser-Anschluss?

Abseits der Innenstädte ist das DSL-Tempo oft noch sehr langsam. Darum hat es der auf das Land spezialisierte Anbieter Deutsche Glasfaser geschafft, in 80 Prozent der angepeilten Gebiete mindestens ein Drittel der Haushalte zu einem Vertragsabschluss zu bewegen. Dort wurde dann auch gebaut, in anderen Gebieten vorerst noch nicht. Das Unternehmen hat als Ergebnis nach eigener Angabe rund 300.000 Anschlüsse in den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen, Heinsberg, dem Rhein-Kreis Neuss sowie in Mönchengladbach gebaut und davon mehr als 100.000 vermarket.. Die Telekom baut dagegen vorrangig in den Städten und hat von acht Millionen Anschlüssen nur eine Million vermarktet, weil der Bedarf noch niedrig ist. „Wir haben einen langen Atem“, sagt Telekom-Chef Tim Höttges. Auf Dauer werde die Nachfrage stark steigen.