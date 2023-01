Arbeitgeber im Erkelenzer Land müssen umdenken Wie man Mitarbeiter findet und bindet

Info

Themenschwerpunkt Fachkräfte werden gesucht, Arbeitnehmer sind je nach Branche in einer komfortablen Position. Doch wie findet man einen neuen guten Arbeitgeber, auf was ist jenseits des Gehalts zu achten? In Kürze werden zu diesem Thema weitere Folgen erscheinen. Noch mehr zum Schwerpunkt Arbeiten in der Region lesen Sie darüber hinaus online auf unserer Themenseite.

Arbeitsmarkt Trotz der Krisen wie Pandemie und Ukraine-Krieg wird fast überall Personal gesucht. Das belegt ein historischer Höchstwert an gemeldeten Stellen bei der Agentur für Arbeit im Bezirk Aachen-Düren im vergangenen Jahr.

Arbeitslose Mit 6870 Personen ohne Beschäftigung liegt der Kreis nur minimal über dem vorpandemischen Jahr 2019, aber deutlich unter den Jahren 2020 und 2021. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang von 7,9 Prozent.