Gebrauchtwagen im Internet: Angriff mit Unterstützung

Düsseldorf Wer einen Gebrauchtwagen sucht, ging bisher etwa auf Seiten wie Mobile.de oder AutoScout24. Nun greift mit Heycar ein Start-up an – und hat mächtige Verbündete im Rücken: zwei Autokonzerne.

In der Automobil-Welt sind die Rollen klar verteilt: Volkswagen dominiert mit seinen Marken die Weltmärkte, Daimler das Premiumsegment – und Angreifer wie Tesla müssen viel Zeit und Geld aufwenden, um die Vormachtstellung der Etablierten zu brechen. Unzweifelhaft, wer David und wer Goliath in dieser Geschichte ist. In der digitalen Welt sind die Rollen vertauscht. Da sind die großen Auto-Konzerne plötzlich die Angreifer. Und genau das macht die Sache für Markus Kröger so interessant. Der Betriebswirt war früher in Führungspositionen bei Digitalunternehmen wie dem Bezahldienst Paypal und der Lieferplattform Delivery Hero beschäftigt, seit September 2017 leitet er ein neues Projekt: Heycar.

Bislang kam niemand an dem Duopol vorbei, doch Heycar will langfristig zum Marktführer werden. VW und Daimler stellen dafür ein paar Millionen bereit. Wieviel, das will Kröger lieber nicht verraten. Bis zur Spitze ist es jedoch noch ein weiter Weg: Heycar bietet momentan in Deutschland 320.000 Fahrzeuge an, Mobile.de 1,5 Millionen und Autoscout24 gibt sogar mehr als zwei Millionen an, allerdings europaweit. Warum sollten Kunden also zuerst bei Heycar nach einem Fahrzeug suchen? „Im Gegensatz zu anderen Plattformen vermitteln wir keine Inserate, wir helfen das Wunschauto zu finden“, sagt Kröger: „Der Nutzer bekommt nur die Autos angezeigt, die relevant für ihn sind – nicht die Autos, für dessen Anzeige am meisten bezahlt wurde.“ Man sei nur dann erfolgreich, wenn der Kunde ein Auto kauft. „Das gab es vorher nicht.“ Gleichzeitig verspricht mant, dass man bei Heycar geprüfte Gebrauchtwagen mit Garantie bekommt. Auch das soll helfen. „Bei uns sucht nicht der Schnäppchenjäger. Auf unserer Plattform findet man nicht den BMW für 200 Euro“, sagt Kröger.