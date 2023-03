Künstliche Intelligenz Wie Google sich gegen ChatGPT und Microsoft wehren will

Denn Microsoft hat Mitte März angekündigt, die hinter ChatGPT steckende Technologie auch in Büroprogramme wie Word, Outlook oder Powerpoint zu integrieren, damit Büroarbeit einfacher wird. Google schlägt zurück, indem der KI-Chatbot Bart für Testnutzer in den USA und Großbritannien freigeschaltet wurde. „Wir sehen es als Ergänzung zur Google-Suche an“, sagte die Google-Managerin Sissie Hsiao. Dabei scheint der Konzern die große Schwäche von ChatGPT umgehen zu wollen: Anstatt den Nutzern nur fertige Antworten zu liefern, die dann peinlich falsch sein können, sollen die Nutzer bei Bart Infos auch online überprüfen können. Mit einem Klick auf „Google it“ könne man Vorschläge für Suchanfragen sehen, so Hsiao. Die Suche werde in einem neuen Tab geöffnet, damit man relevante Ergebnisse finden und tiefer gehen könne.