Essener Chemiekonzern Wie Evonik der Krise trotzen will

Der weitere Umbau: Evonik will weiter in Wachstumsbereiche investieren und sich von Bereichen trennen, die nicht genug Marge liefern oder in die Strategie passen. „Die Abgabe unseres Standorts Lülsdorf in neue Hände wird der nächste Schritt des Verkaufs der Geschäfte unserer Division Performance Materials werden“, erklärte Kullmann. Die Verhandlungen hierzu befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium. An dem Standort bei Köln beschäftigt Evonik rund 600 Mitarbeiter. „Wir suchen in Ruhe nach dem besten Eigentümer.“ Auch das Superabsorber-Geschäft, das Vorprodukte für Windeln liefert und etwa am Standort Krefeld produziert, soll verkauft werden. „In diesem Jahr wollen wir Klarheit haben“, so Kullmann.