Berlin : Bund plant Abschlagszahlung für Novemberhilfe

Berlin Ende Oktober hat der Bund zehn Milliarden Euro an „Novemberhilfe“ für Restaurants und andere Unternehmen versprochen, die wegen des teilweisen Lockdowns schließen müssen. Nun soll es erstes Geld Ende des Monats geben als Abschlagzahlung. Die IHK Düsseldorf drängt auf das Geld.

Gute Nachricht für zehntausende Gastronomen und andere Unternehmer, die wegen des Teil-Lockdowns ihre Geschäfte schließen müssen: Die Ende Oktober angekündigte „Novemberhilfe“ soll in diesem Monat beantragt werden können. Das teilt die Bundesregierung mit. „Das begrüßen wir sehr“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, „die betroffenen Unternehmen brauchen das Geld so schnell wie möglich, weil sie bereits beim ersten Lockdown viel Geld verloren haben. Außerdem haben die Investitionen in den Infektionsschutz das Eigenkapital weiter aufgezehrt.“