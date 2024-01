Miguel Lopez drängt aufs Sparen Wie der Thyssenkrupp-Chef seine Vorstände nervt

Wenn Thyssenkrupp am 2. Februar zur Hauptversammlung bittet, möchte Miguel López gerne erste Erfolge vorweisen. Da der neue Chef beim Stahlverkauf nicht vorankommt, drückt er nun beim Sparprogramm Apex aufs Tempo. López bereise seit Wochen die Töchter, gehe selbst in Controlling-Gespräche, lasse sich Kostenstellen zeigen und streiche eigenhändig Posten, heißt es in Konzernkreisen. Er wolle nun eine Milliarde Euro hart einsparen. Bisher hatte er nur gesagt, dass Apex das Ergebnis um zwei Milliarden Euro verbessern soll. Die Bereichsvorstände sollen verärgert sein, wie López ihnen ins Geschäft reinregiert. Vor allem Bernhard Osburg, Chef der Stahlsparte, sei nicht begeistert, wie sehr sich López einmische. López ist im Holding-Vorstand für den Stahl zuständig und sitzt auch in dessen Aufsichtsrat.