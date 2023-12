Tech-Konzerne beherrschen Weltbörsen Nur zwei deutsche Unternehmen unter „Top 100“

Die Künstliche Intelligenz elektrisiert die Börsianer: Große Technologieunternehmen aus den USA dominieren die Weltbörsen zum Ende dieses Jahres wie noch nie. Apple bleibt mit einem Börsenwert von 3,00 Billionen Dollar (Stand: 27. Dezember) die unangefochtene Nummer eins, wie aus der am Freitag veröffentlichten Rangliste der Unternehmensberatung EY hervorgeht. Microsoft schiebt sich mit 2,78 Billionen Dollar an Saudi Aramco (2,14 Billionen Dollar) vorbei auf Platz zwei. Der saudi-arabische Ölriese ist das einzige der zwölf wertvollsten Unternehmen der Welt, das nicht aus den USA kommt. Mit SAP und Siemens haben zwei Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft die Rückkehr in die „Top 100“ geschafft. Ende 2022 war dort kein Unternehmen aus Deutschland vertreten.