Feilschen um die Standorte Wer steckt hinter dem neuen Galeria-Investor?

Jetzt kommt also die nächste Sanierung, mit Wackelkandidaten, deren Benennung regelmäßig demselben Schema folgt. Die Doppelstandorte sind am ehesten in Gefahr, in anderen Filialen laufen Mietverträge aus, wieder andere sind seit Jahren beinahe chronisch defizitär. Die Rechnung des Mönchengladbacher Handelsexperten Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein: „Wichtigste Kennziffer dürfte der Quadratmeter-Umsatz pro Jahr sein, der müsste normalerweise bei durchschnittlich rund 3000 Euro liegen, beträgt bei Galeria aber nur 1000 Euro im Mittel.“ Die durchschnittliche Hausgröße dürfte seiner Einschätzung nach bei durchschnittlich rund 16.000 Quadratmetern Verkaufsfläche liegen. „Ich gehe davon aus, dass ein Warenhaus mindestens 25.000 Quadratmeter benötigt, da es sonst nicht genug Frequenz zieht“, so Heinemann. Die Folge: „Damit dürfte maximal die Hälfte der Häuser übrig bleiben.“