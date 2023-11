Klimafonds zu, Haushaltssperre verhängt Wenn die Milliarden-Hilfe für Intel nicht kommt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war sichtlich stolz, als er im März die Ansiedlung von zwei Chipfabriken des US-Konzerns Intel für Magdeburg verkünden konnte: „Das ist ein starker Impuls für die Wirtschaft in schwieriger Zeit und ein zentraler Sprung für die digitale Souveränität Europas“, so der Grünen-Politiker damals. Eine Ansiedlung mit hoher Symbolkraft also. Eigentlich soll die Intel-Produktion bis 2027 starten und bis zu 3000 neue Arbeitsplätze im stukturschwachen Sachsen-Anhalt schaffen. Diesen Sprung nach Osten will sich der Bund etwas kosten lassen: Der US-Konzern will 17 Milliarden Euro investieren, der Bund will die Ansiedlung der neuen Werke mit 9,9 Milliarden Euro begleiten, wie es so schön heißt. Doch bisher gibt es nur Absichtserklärungen, aber - anders als bei der Hilfe für Thyssenkrupp - noch keinen Förderbescheid. Und der kommt womöglich nie: Denn der Klimafonds, aus dem die Staats-Milliarden kommen sollten, ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichts implodiert. Gleiches gilt für die Ansiedlung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Dresden, den der Bund eigentlich mit fünf Milliarden Euro locken will.