Hamburger Juwelier zahlt Bitcoins : Cybergangster erpressen Wempe

Hamburg Die Hamburger Juwelierkette Wempe ist von Cyberkriminellen erpresst worden. „Das war eine Geiselnahme unserer Daten auf unseren eigenen Servern“, sagte Sprecherin Nadja Weisweiler einer Zeitung.

Der Angriff auf den Juwelier mit Filialen in mehreren deutschen Städten und etwa in New York und London begann demnach bereits vor einer Woche. „Seit dem Morgen des 24.06.2019 konnten wir unsere IT nicht mehr nutzen“, sagte die Sprecherin der dpa.