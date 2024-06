Weltweites Ranking von BarthHaas Eine der größten Brauereien liegt in NRW

Während der Fußball-Europameisterschaft hoffen die Bierbrauer in Deutschland nun auf steigende Absätze. Große Fußball-Events hätten bereits in der Vergangenheit gezeigt, „dass während der Turnierdauer mehr Bier getrunken wird als sonst in Sommerwochen üblich“, sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes. Die Lager seien voll, vieles in Sachen Bierkonsum hänge aber auch von gutem Wetter ab. Während der Weltmeisterschaft 2006 sei in Deutschland immerhin rund fünf Prozent mehr Bier verkauft worden, erklärt Eichele. Dabei ist die beliebteste Biersorte der Deutschen noch immer das Pils. Zuwächse verzeichneten andererseits jedoch zuletzt vor allem Hellbiere und alkoholfreie Alternativen.