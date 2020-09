Wegen Corona-Krise : Lufthansa streicht noch mehr Stellen und mustert A380 aus

Ein Airbus A380 der Lufthansa steht nach am Flughafen Frankfurt in seiner Parkposition (Archivfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Frankfurt/Main Die Luftverkehrswirtschaft ist von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Trotz massiver Staatshilfe sieht sich Lufthansa zu weiteren Sparmaßnahmen gewzungen. Flugzeuge sollen stillgelegt und noch mehr Stellen als gedacht gestrichen werden.

Die Lufthansa muss in der Corona-Krise noch stärker schrumpfen als bislang geplant. Mindestens 150 Flugzeuge der einstmals 760 Jets umfassenden Konzernflotte werden dauerhaft nicht mehr abheben, teilte das Unternehmen am Montag mit. Auch die Zahl der wegfallenden Vollzeitstellen werde die bislang angekündigten 22.000 übersteigen.

Unter anderem mottet der Konzern nun die Super-Jumbos vom Typ A380 langfristig ein, sofern er sie nicht an den Hersteller Airbus zurückgeben kann. Weitere Jets vom Typ A340-600 sollen dauerhaft am Boden bleiben oder gleich ganz ausgemustert werden. Dafür fallen im laufenden Quartal Wertberichtigungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro an.