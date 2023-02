Drei Szenarien für den neuen Chef Was Bayers Zerschlagung bringen könnte

Bill Anderson freut sich über den Ruf nach Leverkusen: „Ich könnte nicht glücklicher sein, heute anzukündigen, dass ich dem Team Bayer als CEO beitrete“, postete Anderson noch am Mittwoch beim Netzwerk LinkedIn. Auch der Aktienkurs schoss in die Höhe, am Freitag kehrte Nüchternheit ein, der Wert fiel wieder unter 60 Euro. Vor der Monsanto-Übernahme hatte er noch bei 100 Euro gelegen. Denn das Grundproblem des Konzerns ist durch den neuen Chef, der im Juni das Ruder übernimmt, nicht gelöst. Fonds fordern einen Neustart für dem Konzern. Damit gibt es drei mögliche Szenarien: große Spaltung, kleine Abspaltung – oder alles bleibt, wie es ist.