780 Betriebe machten 2022 dicht Wo sind all die Bäckereien hin?

Mit 29 Jahren steht Johannes Dackweiler vor einer der größten Entscheidungen seines Lebens: Soll er die Bio-Bäckerei Hercules im 400 Kilometer entfernten Düsseldorf übernehmen? Oder lieber in der vertrauten Sicherheit als angestellter Bäcker bleiben? Dackweiler entscheidet sich für den Sprung ins kalte Wasser. 2012 bricht er seine Zelte in Stuttgart ab und zieht mit seiner Frau Maria Vitorino-Dackweiler in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt. Dort beziehen sie Düsseldorfs erste Bio-Bäckerei Hercules, 1978 gegründet, ein kleiner Betrieb im Stadtteil Derendorf. Bekannt ist er für das gute Bio-Brot.