Festnetz-Telefone in der Krise Warum Gigaset in die Insolvenz geht

Das Unternehmen aus Bocholt mit 850 Beschäftigten hatte am Dienstagabend einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit für die börsennotierte Muttergesellschaft angekündigt. Nun will die operative Tochter Gigaset Communications GmbH sich selbst in Eigenregie sanieren. Der Kurs der Aktie stürzte am Mittwoch um 55 Prozent ab, das Unternehmen ist nur noch etwas mehr als zehn Millionen Euro wert.