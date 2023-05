Warenhauskette Real Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft also gewissermaßen, wobei niemand so genau sagen kann, wie diese Zukunft aussehen soll. Mein Real, wie das Traditionsunternehmen aus Mönchengladbach heute heißt, hat in den ersten sechs Monaten der Ära Tischendorf etwa 100 Millionen Euro Verlust gemacht, und allein diese Zahl ist Indiz genug dafür, wie schwierig es ist, die Handelsgruppe wieder auf den Erfolgsweg zu führen. Das ist natürlich in Teilen auch mit der hohen Inflation, dem Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise zu erklären, aber auch dass die Sanierung des in den vergangenen Jahren in einem dauerhaften Krisenmodus befindlichen Unternehmens kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf ist.