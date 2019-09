Auto : VW-Musterprozess startet Montag

450.000 geschädigte Diesel-Fahrer sind an der Musterfeststellungsklage gegen Volkswagen beteiligt. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, für den dürfte eine Einzelklage besser sein.

Am Montag startet vor dem Oberlandesgericht Braunschweig um zehn Uhr die Verhandlung über die von ADAC und dem Verbraucherzentralen Bundesverband (VZBV) organisierte Musterfeststellungsklage wegen des VW-Dieselskandals. 446.000 Bürger hatten sich zuletzt als Mitkläger registrieren lassen, aber für manche könnte es schlauer sein, sich wieder abzumelden. Rund 400 Prozessbeteiligte können im Congress-Saal in der Stadthalle Braunschweig Platz finden.



Anmeldung Bis zum 29. September können sich Verbraucher noch als Beteilige an dem für sie kostenlosen Verfahren anmelden. Es geht immer um Kunden, die einen Dieselmotor vom Typ EA 189 der Konzernmarken VW, Audi, Seat oder Skoda haben. Der große Vorteil ist, dass das Verfahren für die Bürger kostenfrei ist. Der große Nachteil ist, dass es sich möglicherweise über Jahre hinziehen kann. In dem Prozess soll grundsätzlich geklärt werden, ob der Autobauer seine Kunden geschädigt hat, indem er die Software der Dieselmotoren manipulierte. VW streitet dies ab, obwohl Vorstandschef Herbert Diess in der Talkshow „Lanz“ selber Betrug einräumte. Falls das OLG festgestellt hat, dass VW die Kunden geschädigt hat, müssen sie ihren Schadenersatz aber noch einzeln durchsetzen. VZBV-Chef Klaus Müller sagt jedenfalls: „Wir gehen davon aus, dass wir die Gerichte mit unseren Argumenten überzeugen.“ VW müsse für den Dieselskandal zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar nicht nur von denen, die sich das leisten können, sondern von allen betroffenen Bürgern.



Alternativen Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, für den dürfte eine Einzelklage wahrscheinlich besser sein. Bis zum Ablauf des 30. September können sich Verbraucher noch von der Musterfeststellungsklage abmelden. Danach haben sie sechs Monate Zeit, mit einer eigenen Klage aktiv zu werden. Außerdem können sich Verbraucher von einer Kanzlei vertreten lassen, die sich das Verfahren von einem Prozessfinanzierer bezahlen lässt. In Düsseldorf gehört die Kanzlei Baum, Reiter & Collegen dazu, ebenso das Portal Myright oder auch die Kanzlei Baumeister Rosing aus Berlin. Bei Erfolg müssen dann aber 15 bis 35 Prozent der erstrittenen Schadenersatzsumme als Provision an den Prozessfinanzierer abgegeben werden. „Das sollten Betroffene bedenken“, sagt Müller.



Vorreiter Während die Anwälte im Braunschweiger Musterverfahren sich erst warm laufen, wurden 60.000 Einzelklagen bereits eingereicht, außerdem ein Dutzend Massenverfahren mit Tausenden gebündelten Ansprüchen. Weil nun in vielen dieser Verfahren bereits Urteile gegen VW oder akzeptable Vergleiche durchgesetzt wurden, können sich neue Kläger an diese Erfolge ranhängen. So hatte eine Klägerin vor dem Landgericht Kassel durchgesetzt, dass sie für 70.000 Kilometer Fahrleistung keine Nutzungsentschädigung zahlen muss. Es gäbe eine hohe Chance, eine Entschädigung durchzusetzen und gleichzeitig das Auto zu behalten, meint der Anwalt Markus Decker aus Köln. Oder man könne versuchen, den Kaufpreis gegen Rückgabe des Fahrzeuges zu erhalten.



Kleingedrucktes Auch die Verbraucherschützer raten nicht grundsätzlich davon ab, einzeln vorzugehen, wenn Bürger eine Rechtsschutzversicherung haben. Jeder Betroffene müsse selber entscheiden, wie er vorgeht, sagt VZBV-Chef Müller. Allerdings müssen Betroffene sicher stellen, dass ihre Rechtsschutzversicherung wirklich zahlt.