Herbert Diess und Elon Musk : VW-Chef empfängt Tesla-Chef und kündigt Gegenbesuch an

Elon Musk, Tesla-Chef, beim Tag der offenen Tür in der Tesla Gigafactory in Grünheide (9.10.21) Foto: dpa/Patrick Pleul

VW-Chef Herbert Diess hat den Chef des Erzrivalen Tesla, Elon Musk, überraschend als Redner zu einem Führungskräftetreffen eingeladen. Musk habe am Donnerstag per Videoschaltung auf einer VW-Tagung im österreichischen Alpbach gesprochen.

Das berichtete das "Handelsblatt" am Samstag aus Teilnehmerkreisen. Diess bestätigte am Samstag auf Twitter den Auftritt und kündigte einen Gegenbesuch im Tesla-Werk bei Berlin an. "Wir werden euch bald in Grünheide besuchen", teilte der Volkswagen-Chef mit.