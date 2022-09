Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket? : Welches Folgeticket sich der VRR jetzt vorstellen kann

Düsseldorf Für die Variante von 49 Euro wäre mindestens eine Milliarde Euro mehr nötig, sagt der VRR-Vorstandschef. NRW-Ministerpräsident Wüst verlangt eine zeitnahe Bund-Länder-Runde zu dem Neun-Euro-Nachfolgemodell.

Kritik kam auch vom Fahrgastverband Pro Bahn NRW. Deren Sprecher Lothar Ebbers sagte: „Mit dem vergünstigten ÖPNV-Ticket wurde am Ende der dritte wieder vor dem ersten Schritt gemacht.“ Ebbers erklärte, zunächst hätten die Verantwortlichen sich darum kümmern müssen, die Bestandsverkehre zu sichern. „Insbesondere der SPNV ist schon deutlich am Limit. Da geht es darum, Angebotseinschränkung abzuwenden.“ Im zweiten Schritt hätte man dann das Angebot ausbauen müssen. „Auch das ist nur mit Investitionen möglich – in mehr Fahrzeuge, mehr Werkstattkapazitäten und mehr Strecken.“ Erst dann hätte man in einem dritten Schritt über günstigere Tickets nachdenken dürfen. „Wenn es am Ende heißt, man bekommt zwar ein billiges Ticket, dafür aber ein schlechteres Angebot, wäre niemandem geholfen“, kritisierte der Fahrgastvertreter.