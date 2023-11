Vorwerk stellt neues Zubehör vor Das kann der neue Sensor für den Thermomix

Düsseldorf · Ein kleines silbernes Gerät soll die gesamte Küche in einen großen Thermomix verwandeln – so bewirbt Vorwerk ein neues Zubehör für die Küchenmaschine. Was das Gerät kann, was es kosten wird und welche Kritik es gibt.

07.11.2023 , 13:37 Uhr

Der Thermomix-Sensor misst zwei Temperaturen und überträgt diese an eine App oder das Küchengerät. Foto: Vorwerk