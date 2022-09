Anhörung vor dem US-Senat : Whistleblower kritisiert Twitter-Management scharf

Washington Twitter ist mitten im Streit mit Elon Musk um die milliardenschwere Übernahme durch den Tesla-Chef mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Ein Whistleblower bezeichnet Mängel der Plattform als „tickende Bombe“ und Risiko für die nationale Sicherheit der USA.

Twitters ehemaliger Sicherheitschef Peiter Zatko hat erneut gravierende Lücken beim Schutz von Nutzerdaten des Online-Dienstes bemängelt. Der im Januar gefeuerte Manager, der im Juli eine Beschwerde als Whistleblower gegen das Unternehmen einreichte, kritisierte die Twitter-Führung bei einer Senatsanhörung in Washington am Dienstag scharf. Die Mängel der Internetplattform seien während seiner Zeit dort so schlimm gewesen, dass sie sogar ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellten, erklärte Zatko.