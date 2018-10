Vor Luftverkehrs-Gipfel: Deutschlands größte Flughäfen streiten mit Lufthansa

Düsseldorf/Berlin Unmittelbar vor dem Luftfahrtgipfel am kommenden Freitag attackieren die vier größten Flughäfen Deutschlands ihren wichtigsten Kunden. Beide Seiten streiten schon länger über die Ursache für das Verspätungschaos im Sommer 2018.

Der für Freitag geplante Luftverkehrs-Gipfel in Hamburg wird von einem großen Krach zwischen den vier wichtigsten deutschen Flughäfen und der Lufthansa überschattet. Denn nachdem Lufthansa-Chef Carsten Spohr mehrfach öffentlich gefordert hatte, man solle die Kapazitäten an diesen vier Airports begrenzen, um weiteres Verspätungschaos zu vermeiden, schlagen die Flughäfen Frankfurt, München, Düsseldorf und Berlin-Tegel nun zurück: Sie fordern in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dass auf dem Luftverkehrs-Gipfel ausdrücklich festgelegt wird, dass die Bundesregierung sich „weiterhin dafür einsetzt, dass eine bedarfsgerechte Erweiterung der Flughafenkapazitäten erfolgt“.