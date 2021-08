Immobilienkonzern : Vonovia erhöht Gewinnprognose für 2021

Der Schriftzug des Wohnungsunternehmens Vonovia an der Firmenzentrale in Bochum Foto: dpa/Marcel Kusch

Bochum Der Bochumer Immobilienkonzern hat sich im ersten Halbjahr deutlich verbessert. Noch in diesem Monat soll das neue Übernahmeangebot an die Aktionäre des Konkurrenten Deutsche Wohnen rausgehen.

Wenn es diesmal nichts mit der Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia wird, dann war’s das vorerst. Vonovia-Chef Rolf Buch jedenfalls will, wenn das zweite Angebot an die Aktionäre binnen kurzer Zeit ebenfalls erfolglos bleibt, keinen neuen Versuch starten, wie er am Freitag in einer Telefonkonferenz sagte. Einen Kaufpreis von 53 Euro und damit einen Euro mehr als im Juni beinhaltet die neue Offerte, die nach der Erlaubnis durch die Finanzaufsichtsbehörde Bafin noch in diesem Monat rausgehen soll. Mit Blick auf die Hedgefonds, die den Bochumern zuletzt den Deutsche-Wohnen-Deal vermasselt hatten, sagte Buch: „Wohnungsunternehmen eignen sich nicht für kurzfristige Spekulationen.“ Bei der Deutsche Wohnen gebe es aber kurzfristig orientierte Aktionäre. „Das verträgt sich nicht mit der deutschen Wohnungswirtschaft“, so Buch.