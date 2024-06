Joint Venture mit Tesla-Rivale Volkswagen verbündet sich mit US-Elektroauto-Firma Rivian

Volkswagen verbündet sich bei der Entwicklung der nächsten Generation von Auto-Software mit dem US-Elektrofahrzeugbauer Rivian und will in den kommenden Jahren bis zu fünf Milliarden Dollar in das Projekt stecken. Zunächst erwirbt VW Wandelanleihen für eine Milliarde Dollar, in einem zweiten Schritt wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit Rivian gründen und weiteres Geld in Höhe von vier Milliarden Dollar in das Geschäft investieren. Die Gründung ist für Ende 2024 geplant. Das geplante Joint Venture soll zu gleichen Teilen geführt werden. Die Umsetzbarkeit des Gemeinschaftsunternehmens hänge aber noch von bestimmten Bedingungen ab, hieß es.