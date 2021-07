Für 2,5 Milliarden Euro : Volkswagen und Europcar einigen sich auf Übernahmedetails

Eine Passantin geht an einer Filiale des Autovermieters Europcar vorbei. (Archivfoto) Foto: dpa/Marc Tirl

Paris/Wolfsburg VW hatte vor rund einem Monat das Interesse an Europcar öffentlich gemacht, war mit seinem Angebot aber zunächst abgeblitzt. Ein neues Angebot will die Führung des Autovermieters jetzt aber wohl annehmen.

Die Übernahme des französischen Autovermieters Europcar durch Volkswagen rückt näher: Europcar teilte am Mittwochabend mit, das Angebot eines Konsortiums um den Autobauer Volkswagen anzunehmen. Der Preis liege bei 0,50 Euro je Aktie. Das würde rund 2,5 Milliarden Euro entsprechen. Dazu kämen 0,01 Euro je Aktie, sollte das Konsortium mit VW, dem Vermögensverwalter Attestor und dem niederländischen Mischkonzern Pon Holdings nach Abschluss des Angebots die Squeezeout-Schwelle erreichen.

In der Volkswagen-Mitteilung heißt es: „Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat der vorgeschlagenen Transaktion heute in einer außerordentlichen Sitzung zugestimmt.“ In einer Vereinbarung mit Europcar habe sich das Konsortium zu dem genannten Übernahmeangebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien des Autovermieters verpflichtet.