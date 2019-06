Trotz Sparkurs : Volkswagen schließt Kündigungen in Deutschland bis 2029 aus

Mitarbeiter im Werk von Volkswagen Sachsen in Zwickau montieren Fahrzeuge des Modells Golf an einer Fertigungslinie. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wolfsburg Aufatmen bei den Beschäftigten: Volkswagen verlängert die Beschäftigungssicherung an allen deutschen Standorten bis 2029. Das Unternehmen aus Wolfsburg steckt derzeit mitten in einem digitalen Umbau.

Trotz des angekündigten Sparkurses verlängert Volkswagen die Beschäftigungssicherung für die Kernmarke VW Pkw an allen deutschen Standorten bis 2029. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen“, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh am Mittwoch in Wolfsburg. Die Verlängerung war eine zentrale Bedingung der Arbeitnehmervertretung für den digitalen Umbau des Unternehmens.