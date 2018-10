Volkswagen plant Verschrottung alter Diesel gegen hohe Prämien

Volkswagen will alte Diesel verschrotten - bis zu 10.000 Euro Prämie

Wolfsburg VW plant die Verschrottung alter Diesel gegen Umtauschprämien - bundesweit. Für große Modelle kann diese Prämie bei bis zu 10.000 Euro liegen.

In 14 Städten mit besonders belasteter Luft soll es neben der Prämie spezielle Zusatzangebote für Autos mit der Norm Euro 5 geben. Dazu zähle eine günstigere Finanzierung, berichtet die „Bild“-Zeitung. Ein Volkswagen-Sprecher kündigte an, am Donnerstag werde der Konzern die Details des Diesel-Umtauschprogramms vorstellen. Ziel sei es, drohende Fahrverbote zu verhindern.