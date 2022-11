Tarifeinigung für Autobauer VW-Beschäftigte erhalten 8,5 Prozent mehr Lohn

„Nach mehr als zwölf-stündiger Verhandlung konnten IG Metall und Volkswagen in dritter Runde in Hannover eine Tarifeinigung erzielen“, hieß es in der Einladung. Dies bedeute für die Beschäftigten an den sechs westdeutschen Standorten der Volkswagen AG sowie einzelnen Volkswagen-Tochterunternehmen mehr Geld, mehr freie Tage und eine Verlängerung der Altersteilzeit.