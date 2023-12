Glasfaserausbau Vodafone wirft Telekom Behinderung vor

Das sagte Philippe Rogge der „Süddeutschen Zeitung“ in einem am Montag vorab veröffentlichten Interview. Diese Abgaben würden demnächst voraussichtlich weiter steigen. „Daraus sollen Mondpreise werden, zwölfmal höher als in anderen europäischen Ländern.“ Der Manager wies außerdem darauf hin, dass viele dieser Leerrohre zu Zeiten der Bundespost verlegt und damit vom Steuerzahler bezahlt worden seien.