Grüner Strom Vodafone und RWE schließen Kooperationsvertrag

Der Telekommunikationskonzern Vodafone und das Energieunternehmen RWE haben eine Vereinbarung geschlossen, um künftig rund 12 000 von bundesweit 26.000 Mobilfunkstationen mit grünem Strom aus dem Offshore-Windpark „Kaskasi“ zu versorgen. Die Anlage soll von 2026 an insgesamt 250 Gigawattstunden pro Jahr liefern, teilten beide Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Der Stromliefervertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.