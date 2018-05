Vodafone übernimmt Unitymedia - Düsseldorfs OB begrüßt Deal

Düsseldorf Nachdem Vodafone Deutschland angekündigt hat, den Kölner Kabelnetzbetreiber Unitymedia zu übernehmen, verschieben sich die Gewichte im deutschen Telekommunikationsmarkt. Erstmals kann Vodafone nun praktisch bundesweit in allen Städten ein besseres Internet-Angebot als die Deutsche Telekom machen.

Zum Hintergrund: Vodafone hatte vor einigen Jahren bereits Kabel-Deutschland erworben mit einer Präsenz in 13 Bundesländern. Durch den Zukauf von Unitymedia kommen NRW, Hessen und Baden-Württemberg hinzu. Aus technischen Gründen sind die Kabel-Netze künftig in der Lage, ein Übertragungstempo von bis zu einem Gigabit/Sekunde und mehr anzubieten, das DSL der Telekom kommt aktuell meistens nur auf rund 100 Megabit.

Jarcombek erklärte außerdem, die große Stärke der Kabel-Netze sei so beeindruckend, dass er es für unnötig hält, dass der Staat Glasfasernetze in deren Verbreitungsgebieten fördere. Stattdessen sollten die künftigen Fördermittel des Bundes in Höhe von rund 14 Milliarden Euro nur für den Glasfaserausbau auf dem Land genutzt werden. „Ich gratuliere Vodafone zu diesem großen Schritt. Aber die Förderung des Bundes für Glasfaser sollte nun in das Drittel des Landes fließen, wo wir bisher keine Kabel-TV-Instrastruktur haben.“